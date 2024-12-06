Pilot Özge Atakan'ın Uçuş Günlüğü - Son Dakika
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Pilot Özge Atakan'ın Uçuş Günlüğü

Özge Atakan, havacılığın önemini ve kadın pilot olmanın gururunu anlattı. Uçuş süreci detaylarıyla paylaşıldı.

06.12.2024 13:46
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Dünya Sivil Havacılık Günü dolayısıyla AA muhabiri, AJet'in ikinci pilotu Özge Atakan'ın bir gününe şahit olarak VF 3006 sefer sayılı uçakla yolculuk etti.

Farklı kültürleri birleştiren ve uzakları yakın eden pilotlar, uçuştan önce uçağın bütün teknik kontrollerini yaparak yüzlerce yolcunun güvenle uçmasını sağlıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanından kalkan ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan Boeing 737-800 model, VF 3006 sefer sayılı uçağın kokpiti, AA'ya açıldı.

Meslek hayatındaki bir gününü anlatan AJet'in ikinci pilotu Özge Atakan, güne erken saatlerde başlıyor, evde eşi, çocuğu ve kedisiyle vakit geçirdikten sonra yeni bir uçuş rotası için yola çıkıyor.

Pilot üniformasını giyerek hazırlık yapan Atakan, ailesiyle görüştükten sonra bavuluyla havalimanının yolunu tutuyor.

Atakan, havalimanına vardıktan sonra önce uçuş öncesinde uçuş planlarını, kalkış yapacakları hava meydanının hava durumunu, rota boyunca hava durumunu ve inecekleri meydanın hava durumunu kontrol ediyor.

Havalimanında operasyonun vermiş olduğu yakıt miktarını kontrol eden Atakan, son kararı vererek uçuşu etkileyebilecek diğer parametreleri inceliyor.

Aynı zamanda uçağı teslim almadan önce uçağa ait bakım ve teknik kayıtları kontrol edip uçağı teslim alan Atakan, uçuş esnasında kokpitteki iki kaptan olarak motor saatleri, sistem parametreleri, sürat saatinin de park pozisyonuna gelene kadar gözlemliyor.

Bütün aşamaları büyük bir titizlikle sürdüren Atakan, tüm kontrolleri yaptıktan sonra uçuş için harekete geçiyor.

Pilot olmaya nasıl karar verdiğini anlatan Atakan, çocukluk döneminde savaş pilotu olmayı hayal ettiğini dile getirerek "Hem babamın hem benim uçuşa, havacılığa merakımız hiç değişmedi. Bu yüzden üniversiteden mezun olduktan sonra bir hava yolu şirketinde iş zekası uzmanı olarak çalışmaya başladım. Bu şirkette çalışırken kadın pilotları görerek, gözlemleyerek bu işi kesin yapacağıma karar verdim ve uçuş eğitimine başladım." diye konuştu.

Pilot olmanın gurur verici olduğunu ifade eden Atakan, duygularını "Özellikle kadın pilot olmak çok gurur verici. Sektörde günden güne sayımız artıyor ama hala azınlık mevcut. Gerek kendi oğluma gerek çocuklara örnek olabilmek çok gurur verici." sözleriyle dile getirdi.

Pilot olmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Atakan, öncelikle iyi seviyede, akademik İngilizceye sahip olunması gerektiğini, aynı zamanda matematik ve fiziğe de merak duyulması gerektiğini kaydetti.

Atakan, "Bu iş bir disiplin işi. Bu yüzden ders çalışmayı seven, düzenli olarak ders çalışabilen ve kendini geliştirebilen bireylerin bu işi kolaylıkla yapacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Farklı kültürleri bir araya getirdiklerini ifade eden Atakan, "Bizler uçarak sadece insanları kavuşturmuyoruz. Aynı zamanda farklı dilleri, dinleri, farklı kültürleri de birleştiriyoruz. Bu yüzden ulaşım özellikle günümüz teknolojisiyle havacılık ulaşımı dünyada çok kıymetli. Bu yüzden, havacılık sektöründe çalışan herkesin 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü'nü kutlar, hepsine de emniyetli uçuşlar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pilot Özge Atakan'ın Uçuş Günlüğü - Son Dakika

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