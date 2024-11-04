Pınar Benek'ten Gümüş Madalya

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Şırnaklı milli sporcu Pınar Benek, Karadağ'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalyayı Türkiye'ye armağan ettiğini söyledi.

Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 57 kiloda gümüş madalya kazanan Benek, dünya şampiyonu olmak için çok çalıştığını ve müsabakalarda finale çıktığını ifade ederek, "Ancak Çinli rakibimi yenemedim ve dünya ikincisi oldum. Bundan sonraki hedefim 2028 Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmektir." dedi.

Benek, başarısını tüm Türkiye'ye armağan ettiğini belirtti.

Antrenörü Rıdvan Budak da finale yükselerek büyük bir başarıya imza atan Pınar Benek'i tebrik ettiklerini söyledi.

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