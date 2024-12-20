Pınarbaşı'nda Kara Çorba İkramı - Son Dakika
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Pınarbaşı'nda Kara Çorba İkramı

Pınarbaşı\'nda Kara Çorba İkramı

Gün dönümünde Pınarbaşı'nda coğrafi işaretli kara çorba vatandaşlara ikram edildi.

20.12.2024 20:17
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde "gün dönümü" dolayısıyla vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikramında bulunuldu.

Pınarbaşı Belediyesi tarafından kent meydanında vatandaşlara ilçenin coğrafi işaretli ürünü olan kara çorba ikram edildi.

Belediye Başkanı Serkan Arı, burada yaptığı konuşmada, kara çorbanın ilçe açısından çok önemli bir yemek olduğunu, bu nedenle her yıl gün dönümü dolayısıyla bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Kızılcık meyvesinden yapılan çorbanın ilçe açısından çok değerli olduğunu belirten Arı, "Kadınlarımız evlerinde bu çorbayı yaparak bu geleneği sürdürüyor. İlçemizin turizm değeri olan Valla ve Horma kanyonları, Ilıca Şelalesi ve mağaralarımızı görmeye gelen vatandaşlarımıza restoranlarımız, bu çorbayı ikram ediyor." dedi.

Bu geleneği sürdürmeye devam edeceklerini dile getiren Arı, "Hem kara çorbamızı yapmaya hem de her yıl aralık ayındaki gün dönümü nedeniyle yaptığımız çorba ikramı geleneğini sürdürmeye devam edeceğiz. İlgiden çok memnun kaldık. İlçemizi tanıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kaymakam Onur Çelik ve Belediye Başkanı Arı, vatandaşlara çorba ikram etti.

Kaynak: AA

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