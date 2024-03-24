Pınarhisar'da şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.
Pınarhisar Kaymakamlığınca bir restoranda düzenlenen iftara Vali Yardımcısı Tanju Çanakcıoğlu, Kaymakam Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Garnizon Komutanı Murat Kuzucu ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Kaymakam Çanakcıoğlu, ramazanın birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirtti.
Çocuk parkı yapılıyor
Vize Belediyesince çocuk parkı yapılıyor.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, Devlet Mahallesi Menekşe Sokak'ta yapımı devam eden çocuk parkında çalışmaları inceledi.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Özalp, parkın en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.
Çocukların özgürce oynayıp eğlenecekleri yeni bir parkı daha inşa ettiklerini ifade eden Özalp, emeği geçenlere teşekkür etti.
Yardım kampanyası
Vize'de ramazan ayı dolayısıyla başlatılan yardım kampanyası sürüyor.
Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, "Vize İmece" sloganıyla ihtiyaç sahipleri için başlatılan yardım kampanyasının devam ettiğini bildirdi.
Toplanan nakdi yardımların ve gıda bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Özalp, kampanyanın ramazan ayı boyunca devam edeceğini, kampanya ile ramazanın birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygusunu yaşatmak istediklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Pınarhisar'da Şehit Aileleri ve Gaziler İftarda Buluştu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız."
Denizli mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile yapılan ittifaka değinerek, seçmenlerden destek istedi. Özel, ittifakın önemine vurgu yaparak, eski ittifak ortaklarının CHP'ye oy vermesi durumunda partinin kesin kazanacağını belirtti.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akrabalar arasında hayvanların geçişi için kullanılan yol yüzünden çıkan tartışmada bir otomobil taşların hedefi oldu. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı mitingde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Murat Kurum konuşma yaptı. Mitinge katılımcılar saat 10.30'dan itibaren alana alındı ve saat 14.00'te başladı. Mitingde Yücel Arzen, Ceyhun Çelikten, Uğur Işılak, Alişan ve Sinan Akçıl şarkılarını seslendirdi. Helikopterle tur atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanına indi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında şehit Teğmen Ramazan Günay'ın ailesini ziyaret etti. Göktaş, şehidin ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.
Alevi Kültür Dernekleri Mersin Cemevi tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi katıldı. Başkan Seçer, Nevruzun yeni bir başlangıç ve umut olduğunu belirtti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde halkla buluştu, kentteki sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Karalar, "Daha fazla hizmet için adanmışlıkla ve fedakarlıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın altında sıkışan sürücüye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ilk müdahaleyi yaptı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel iftar davetleri, kent merkezi ve kırsal ilçelerde Eskişehirlileri buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl da büyük ilgi gören iftar davetlerine basın mensupları ve ilçe sakinleri katıldı.