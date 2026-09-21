Pınarhisar Kaymakamı Özderin, Tozaklı'da yaşlıların isteklerini dinledi

Pınarhisar Kaymakamı Özderin, Tozaklı'da yaşlıların isteklerini dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Tozaklı köyünde Samiye Kamacı ve Hacer Topuz'u evlerinde ziyaret ederek isteklerini dinledi. Pehlivanköy Kaymakamı Ahmet Murat Türbe de 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret etti; öğrencilerle sohbet etti, Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör eşlik etti.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, hane ziyaretlerini sürdürüyor.
Kaymakam Özderin, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska ile Tozaklı köyünde ikamet eden Samiye Kamacı ve Hacer Topuz'u evlerinde ziyaret etti.
Yaşlılarla sohbet eden Özderin, istekleri dinledi.
Kaymakam Türbe'den, Kur'an kursunu ziyaret
Pehlivanköy Kaymakamı Ahmet Murat Türbe, 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret etti.
Pehlivanköy Müftülüğünce gerçekleştirilen kursta eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Türbe, kursa ilişkin bilgi aldı.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Türbe, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.
Ziyarette Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör de eşlik etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?