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Pınarhisar Kaymakamı yaralıları ziyaret etti

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Çanakcıoğlu, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralılar hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Pınarhisar Kaymakamı yaralıları ziyaret etti
15.12.2023 - 09:41,
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Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Çanakcıoğlu, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden yaralılar hakkında İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten bilgi aldı.

Kazazedeler ile bir süre görüşen Çanakcıoğlu, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Dün, Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyü yakınlarında yolcu minibüsü ile otomobil çarpışmış, kazada araç sürücüleri ile yolcu minibüsünde bulunan 7 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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