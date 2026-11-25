ABD merkezli görsel keşif motoru Pinterest, ebeveynlerin, genç kullanıcılara önerilen yapay zeka (AI) içeriklerinin miktarını ayarlayabileceğini açıkladı.

???????Pinterest'ten, platformdaki ebeveyn kontrollerinin genişletilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Bu kapsamda ebeveynlerin, gençlere önerilen yapay zeka üretimi içeriklerin miktarını ayarlamasına olanak tanındığı belirtildi.

Genişletilen kontroller kapsamında, ebeveynlerin uygulama bildiriminin sesini ayarlayabileceği ve videoların otomatik olarak oynatılıp oynatılmayacağına karar verebileceği de kaydedildi.