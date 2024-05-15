Piraziz Belediyesi Sosyal Tesisinin Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Olarak Hizmet Vermesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Piraziz Belediyesi Sosyal Tesisinin Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Olarak Hizmet Vermesi İçin Protokol İmzalandı

Piraziz Belediyesi Sosyal Tesisinin Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Olarak Hizmet Vermesi İçin Protokol İmzalandı

Piraziz Belediyesine ait sosyal tesisin, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu olarak hizmet vermesine ilişkin protokol imzalandı. İlçe Kaymakamı Burak Öz'ün katılımıyla gerçekleşen imza töreninde Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Aydın hazır bulundu. Sosyal tesisin öğretmenevi olarak hizmet vermesi için yapılan çalışmalar tamamlandı ve protokol imzalanmasıyla birlikte tesisin yeni hizmet dönemi başlamış oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın da protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

15.05.2024 12:58
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Piraziz Belediyesine ait sosyal tesisin, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu olarak hizmet vermesine ilişkin protokol imzalandı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tahsise ilişkin protokol, İlçe Kaymakamı Burak Öz'ün katılımıyla Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Aydın tarafından imzalandı.

Ayyıldız, yaptığı açıklamada, sosyal tesisin daha önceki gibi öğretmenevi olarak hizmet vermesi için gerekli çalışmaların tamamlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın da protokolden duyduğu memnuniyeti söyledi.

Kaynak: AA

Yerel yönetim, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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