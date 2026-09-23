Pistorius, Avrupa'da Patriot üretim hattı için Raytheon'la teması doğruladı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa ve Almanya'da Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemleri için üretim hatları kurulmasını istediğini belirterek, bu konuda ABD'li savunma şirketi Raytheon ile görüşmelerin yapıldığını söyledi.

Pistorius, Federal Meclis'teki Savunma Komisyonu toplantısı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'da PAC-3 tedarik hattı kurulması konusunda Almanya'nın yaklaşımına ilişkin soruyu yanıtlayan Pistorius, "Evet, bu bizim isteğimizdir." dedi.

Boris Pistorius, Washington ziyaretinde Amerikan savunma şirketi Raytheon ile konuyu görüştüğünü aktararak, Avrupa'da üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik planların, Almanya'nın savunma sanayisiyle ilgili yürüttüğü diğer çalışmalarla da bağlantılı olduğunu ifade etti.

Pistorius, amaçlarının Avrupa ve Almanya'da üretim hatları kurarak Patriot ve diğer Amerikan savunma sistemlerine yönelik artan talebin karşılanmasına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Konunun bundan sonra daha ayrıntılı şekilde müzakere edileceğini vurgulayan Pistorius, nihai kararın fikri mülkiyet haklarıyla da bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, "Elbette Pentagon, Beyaz Saray ve şirketin bu konuda işbirliği yapıp yapmayacağı da bir soru işareti." sözlerini sarf etti.

Konunun şu anda değerlendirildiğini kaydeden Pistorius, tarafların "iyi çözümler" bulmasını umduğunu dile getirdi.

Ancak bu konuda karar verme yetkisinin Almanya'da olmadığını kaydeden Pistorius, "Teklifi biz yaptık." diye konuştu.

Baskı büyük ölçüde Moskova'dan geliyor

Almanya'da eyalet meclisi seçimlerinde iki eyalette birinci olan Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile ilgili siyasi baskının artıp artmayacağına ilişkin soruya ise Pistorius, "Dürüst olursak, bu baskı sağdan değil, büyük ölçüde Moskova'dan geliyor." yanıtını verdi.

Moskova'nın, Avrupa'nın en büyük NATO ortağı Almanya'nın konvansiyonel caydırıcılık ve savunma sorumluluğunu üstlenme kararlılığının zayıflatılmasında çıkarının bulunduğunu savunan Pistorius, Almanya'nın savunma harcamaları konusunda kararlı olması gerektiğini vurguladı.

Savunma harcamalarının diğer politika alanlarıyla doğrudan rekabet etmesini önlemek amacıyla bütçede belirli bir istisnanın bilinçli olarak kararlaştırıldığını belirten Pistorius, böylece sosyal politikalar dahil diğer alanlarda kullanılabilecek kaynaklarla savunma için gerekli kaynakların karşı karşıya getirilmesinin önüne geçildiğini aktardı.