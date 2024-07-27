Piyanist İlyun Bürkev, Philadelphia Müzik Festivali'nden iki ödülle döndü

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Piyanist İlyun Bürkev, ABD'nin Philadelphia şehrinde düzenlenen Philadelphia Müzik Festivali'nden (PIMF) iki büyük ödülle döndü.

Henüz 4 yaşındayken başladığı müzik eğitimini Salzburg Mozarteum Üniversitesinde sürdüren ve hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok başarı elde eden Bürkev, festivalde kendi yaş grubunda birincilik ödülü ile tüm kategorilerde Grand Prize ödülü kazandı.

Bürkev, 13-26 Temmuz'da 8-19 yaş grubundan 57 müzisyenin katıldığı yarışmada, 14-15 yaş kategorisinde finale kalan tek piyanist olarak, final gecesinde Edvard Grieg Piano Concerto in A minor, Op.16 eseriyle ödül aldı.

İKSV'nin 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde şef Cem Mansur yönetiminde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde verdiği konserde Bürkev, piyanoyla ilişkisini şöyle açıklamıştı:

"Piyano, duygularımı, düşüncelerimi ve ruh halimi ifade edebilmemin en samimi yolu. Piyano çalmak sadece teknik bir beceri değil, aynı zamanda kendimi ifade etme biçimim. Her performans, bir parça kendimi dünyayla paylaşma fırsatı sunuyor. Piyanomla kurduğum bu özel bağ, müziğin gücüyle karakterimi harmanlayarak, sahnede ve dinleyicilerin kalplerinde yankılanan bir hikaye haline geliyor."

Devlet sanatçısı Gülsin Onay'ın "veliahtım" diye nitelediği İlyun Bürkev, 15 Ağustos'ta 21. Gümüşlük Festivali'nde genç keman sanatçısı Elvin Hoxha ile Antik Taş Ocağı'nda konser verecek ve ekim ayında yeniden İstanbullu müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Bürkev, şef İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde Saint-Seans'ın 2 Nolu piyano konçertosunu icra edecek.