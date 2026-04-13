EURUSD 1,1680 Üzerinde Tutunuyor, Petrol Fiyatları Baskı Yaratıyor

EURUSD paritesi yeni haftaya 1,1680 desteğinin altında başladı, ancak sonrasında gelen tepki alımlarıyla bu seviyenin üzerinde tutunmayı başardı. Temelde, yükselen petrol fiyatları Euro üzerinde baskı yaratırken, görüşmelere dair iyimserlik devam ediyor. Bugün veri akışı sakin olacak. Teknik olarak, 1,1680 destek ve 1,1720 dirençleri arasında hareket eden paritede, bu bölge aşılmadığı sürece yukarı eğilim sınırlı kalabilir. Geri çekilmede ise 1,1625 ana destek olarak izlenebilir.

XAUUSD'de, yükselen trendin aşağı yönlü kırılmasıyla ons altında enflasyon beklentilerinin yükselmesi ve faizlerin artışı baskı yarattı. ABD- İran görüşmeleri yön belirleyici olacak. Teknik olarak, 4700 desteği üzerindeki tutunma tepki alımları için önemli, yükselişte ise 4790 ana direnç olarak izlenebilir.

BRENT petrolü, İran-ABD barış görüşmelerinden sonuç alınamayınca 100 dolar üzerinde başladı. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik fiyatları yukarı çekiyor. Teknik olarak, 102,80 direnci test ediliyor ve bu bölge aşılmadığı sürece yükselişler sınırlı kalabilir, geri çekilmede 99,20 ve 96,00 destekleri öne çıkıyor.

NASDAQ endeksi, 24.950 desteğine kadar geri çekildikten sonra tepki alımlarıyla güne başlıyor. İran-ABD gerilimi risk iştahını baskılıyor. Teknik olarak, 24.950 üzerindeki tutunma olumlu, bu bölge aşağı kırılmadığı sürece geri çekilmeler sınırlı kalabilir, yükselişte 25.210 ilk direnç olarak takip edilebilir.

XAGUSD'de, ons gümüş 73,10 ana desteğine kadar geriledi, ancak sabah tepki alımları öne çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon risklerini artırıyor. Teknik olarak, 73,10 geri çekilmede ana destek olarak izlenebilir.

COPPER'da, ABD-İran gerilimi ve artan petrol fiyatları sanayi metallerini aşağı çekiyor. Faizlerdeki yükseliş baskı yaratırken, açılış sonrası tepki alımları dikkat çekiyor. 5,84 yükselişte direnç, 5,75 ise geri çekilmede ana destek olarak izlenebilir.