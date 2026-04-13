EURUSD 1,1680 Üzerinde Tutunuyor, Petrol Fiyatları Baskı Yaratıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EURUSD paritesi yeniden 1,1680 desteğinin üzerinde kalırken, XAUUSD ons altın üzerinde baskı yaratan enflasyon beklentileri ve yükselen faizler dikkat çekiyor. Brent petrol fiyatları İran-ABD görüşmelerindeki belirsizlikle 100 doların üzerinde devam ediyor. Piyasalardaki teknik seviyeler ön planda.

EURUSD paritesi yeni haftaya 1,1680 desteğinin altında başladı, ancak sonrasında gelen tepki alımlarıyla bu seviyenin üzerinde tutunmayı başardı. Temelde, yükselen petrol fiyatları Euro üzerinde baskı yaratırken, görüşmelere dair iyimserlik devam ediyor. Bugün veri akışı sakin olacak. Teknik olarak, 1,1680 destek ve 1,1720 dirençleri arasında hareket eden paritede, bu bölge aşılmadığı sürece yukarı eğilim sınırlı kalabilir. Geri çekilmede ise 1,1625 ana destek olarak izlenebilir.

XAUUSD'de, yükselen trendin aşağı yönlü kırılmasıyla ons altında enflasyon beklentilerinin yükselmesi ve faizlerin artışı baskı yarattı. ABD- İran görüşmeleri yön belirleyici olacak. Teknik olarak, 4700 desteği üzerindeki tutunma tepki alımları için önemli, yükselişte ise 4790 ana direnç olarak izlenebilir.

BRENT petrolü, İran-ABD barış görüşmelerinden sonuç alınamayınca 100 dolar üzerinde başladı. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik fiyatları yukarı çekiyor. Teknik olarak, 102,80 direnci test ediliyor ve bu bölge aşılmadığı sürece yükselişler sınırlı kalabilir, geri çekilmede 99,20 ve 96,00 destekleri öne çıkıyor.

NASDAQ endeksi, 24.950 desteğine kadar geri çekildikten sonra tepki alımlarıyla güne başlıyor. İran-ABD gerilimi risk iştahını baskılıyor. Teknik olarak, 24.950 üzerindeki tutunma olumlu, bu bölge aşağı kırılmadığı sürece geri çekilmeler sınırlı kalabilir, yükselişte 25.210 ilk direnç olarak takip edilebilir.

XAGUSD'de, ons gümüş 73,10 ana desteğine kadar geriledi, ancak sabah tepki alımları öne çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon risklerini artırıyor. Teknik olarak, 73,10 geri çekilmede ana destek olarak izlenebilir.

COPPER'da, ABD-İran gerilimi ve artan petrol fiyatları sanayi metallerini aşağı çekiyor. Faizlerdeki yükseliş baskı yaratırken, açılış sonrası tepki alımları dikkat çekiyor. 5,84 yükselişte direnç, 5,75 ise geri çekilmede ana destek olarak izlenebilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Brent Petrol, Ons Altın, Ekonomi, Finans, Güncel, Borsa, Döviz, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:35
12:33
11:41
11:25
11:23
11:03
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:14:04. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.