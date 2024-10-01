PKK\'lı Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

Güncel

Narin\'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

Lübnan\'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular

Sokak ortasında iğrenç hareket! Herkesin içinde kendini tatmin etti

Beşiktaş isyan etti! Bu pozisyon, maçın bile önüne geçti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.