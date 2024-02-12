PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklar İçin Nöbet Tutan Aile Sayısı 375'e Yükseldi - Son Dakika
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PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklar İçin Nöbet Tutan Aile Sayısı 375'e Yükseldi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için nöbet tutan aile sayısı, Tekirdağ'dan gelen Katibe Ay'ın katılımıyla 375'e yükseldi. Bugüne kadar 49 aile çocuklarına kavuşurken, Katibe Ay'ın kızı Şaziye hala kayıp. Ay, kızını beklemeye devam ediyor ve PKK'yı lanetliyor.

12.02.2024 20:07
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DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için nöbet tutan aile sayısı, kızı için Tekirdağ'dan gelen Katibe Ay'ın katılımı ile 375'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1624 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 49 aile, çocuklarına kavuştu. Nöbet tutan aile sayısı, kızı Şaziye için Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden gelen Katibe Ay ile 375 oldu.

Katibe Ay, 2015'te 18 yaşındaki kızı Şaziye'nin 'okula gidiyorum' diyerek evden çıktığını, ardından terör örgütü tarafından kaçırıldığını söyledi. Ay, Kızımı istiyorum, kahrolsun PKK. Evladım gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Onu bekliyorum. Kızım lütfen sesimi duy ve gel. Kızım 'Okula gidiyorum' dedi, 9 yıl oldu, hiç haber alamadık dedi. (DHA)

PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklar İçin Nöbet Tutan Aile Sayısı 375\'e Yükseldi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklar İçin Nöbet Tutan Aile Sayısı 375'e Yükseldi - Son Dakika
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