PKK/YPG Terör Örgütü, Münbiç'te 14 Yaşındaki Kız Çocuğunu Kaçırdı

TEL Terör örgütü PKK/ YPG, Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Münbiç ilçesinden 14 yaşındaki kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.
Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Halep'in Münbiç ilçesinden 14 yaşındaki A.M.H'nin, PKK/YPG'li teröristlerce kaçırıldığını söyledi.
Ahmed, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini belirtti.
PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu çocuklar ile gençleri, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor.
2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı
Birleşmiş Milletler (BM) 2022'ye ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak savaşmaya zorladığı açıklanmıştı.
Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.
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