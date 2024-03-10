PKK/YPG Terör Örgütü, Münbiç'te 14 Yaşındaki Kız Çocuğunu Kaçırdı - Son Dakika
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PKK/YPG Terör Örgütü, Münbiç'te 14 Yaşındaki Kız Çocuğunu Kaçırdı

PKK/YPG terör örgütü, Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Münbiç ilçesinden 14 yaşındaki bir kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı. Muhalif Kürt grup 'Bağımsız Kürt Rabıtası' Sözcüsü Redor el-Ahmed, çocuğun ailesiyle iletişim kurmasının engellendiğini belirtti. Birleşmiş Milletler raporuna göre, 2022'de PKK/YPG ve Suriye uzantısı SDG'nin 1200'den fazla çocuğu kaçırarak savaşmaya zorladığı açıklanmıştı.

10.03.2024 14:54
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TEL Terör örgütü PKK/ YPG, Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Münbiç ilçesinden 14 yaşındaki kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Halep'in Münbiç ilçesinden 14 yaşındaki A.M.H'nin, PKK/YPG'li teröristlerce kaçırıldığını söyledi.

Ahmed, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini belirtti.

PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu çocuklar ile gençleri, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor.

2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

Birleşmiş Milletler (BM) 2022'ye ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak savaşmaya zorladığı açıklanmıştı.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK/YPG Terör Örgütü, Münbiç'te 14 Yaşındaki Kız Çocuğunu Kaçırdı - Son Dakika

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