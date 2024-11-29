PKK Zanlısı Tutuklandı

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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda kentteki bazı yerel haber sitelerine ait sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'ya yönelik övücü yorumlar yaptığı öne sürülen M.F.D. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.