APP Görünümlü Plakalarda TŞOF Sorumluluğu Tanımlandı, Ücretsiz Değişim Süreci Başladı

Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle, Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesine yeni fıkra eklendi. Bu değişiklik, APP görünümlü plakalarda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) sorumluluğunu tanımladı. Yönetmeliğe göre, TŞOF damga ve mühürlü olmasına rağmen, yönetmeliğe uygun olmayan ve kendisine bağlı birimler tarafından basılan plakaları değiştirecek.

Yeni madde, trafik kolluğu tarafından tespit edilen uygun olmayan plakaların, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin değiştirileceğini belirtiyor. Araç sahibinin kendiliğinden talepte bulunmasına gerek yok. Ayrıca, TŞOF'a 2027 yılı ocak ayına kadar yeni plaka kalıpları gönderme yükümlülüğü getirildi, bu tarihten önce basılan damgalı ve mühürlü plakalar geçerli sayılacak.

Değişiklik, TŞOF'un bastığı kalın harf ve rakamlı plakaların APP plaka ile karıştırılması nedeniyle yapıldı. İçişleri Bakanlığı, bu durumu fark ederek önce süre uzatımı verdi ve TŞOF tarafından basılan plakaları yasal saydı. Ancak, 1 Nisan itibarıyla TŞOF dışında basılan sahte plakalara yönelik cezai işlemler kesin olarak uygulanacak, 140 bin lira idari ceza kesilecek. TŞOF'a yönelik olarak, yönetmeliğe aykırı basılan her plaka için 10 bin lira ceza öngörülüyor ve aksi halde plaka basma yetkisi iptal edilebilecek.

APP plakalara yönelik cezaların artmasıyla, TŞOF'un görsel amaçlı kalın harfli plaka bastığı anlaşıldı. Bu plakalar, kalın harfleri nedeniyle APP plaka olarak algılandı ve karmaşaya yol açtı. İçişleri Bakanlığı, bütün resmi damgalı ve mühürlü plakaları yönetmeliğe uygun değerlendirdi. Trafik ekiplerinin uygun bulmadığı plakalar, plakayı basan oda tarafından ücretsiz değiştirilecek, karekodlar sayesinde hangi odanın bastığı tespit edilebilecek.

Plaka yönetmeliğine göre, plakalarda kare kutucuklar içinde ay ve yıldız, TR güvenlik işaretleri, karekod ve 12 haneli seri numarası bulunmalı. Sahte plakalara ağır cezalar uygulanacak, okunması zor hale getirilmiş plakaya 140 bin lira ceza yazılacak ve araç trafikten men edilecek. Tekrarlayan ihlallerde cezalar artacak ve Türk Ceza Kanunu'na göre hapis cezası öngörülüyor.