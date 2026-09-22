Plenkovic BM'de uyardı, uluslararası hukukun hiçe sayılması çatışmalara ilham veriyor - Son Dakika
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Plenkovic BM'de uyardı, uluslararası hukukun hiçe sayılması çatışmalara ilham veriyor

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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, BM'deki P4M Zirvesi'nde dünyanın artan belirsizlikle karşı karşıya olduğunu ve BM Şartı'nın tehlike altında olduğunu söyledi. Plenkovic, uluslararası hukukun hiçe sayılmasının çatışmalara ve ihlallere ilham verdiğini belirtti.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, dünyanın giderek artan bir belirsizlikle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Plenkovic, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, "Çok Taraflılık, Uluslararası Hukuk, Barış ve Refah için Ortaklar (P4M) Zirvesi"nde konuştu.

Tüm ülkeler için son derece ciddi ve düşündürücü bir dönemde bir araya geldiklerini kaydeden Plenkovic, devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi, uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ve başka bir ülkeye karşı güç kullanılmaması gibi temel ilkelerin yer aldığı BM Şartı'nın tehlike altında olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğünü anımsatan Plenkovic, "Uluslararası hukukun giderek daha fazla hiçe sayılması, ne yazık ki dünyanın dört bir yanındaki çatışmalara ve ihlallere ilham vererek bunların tekrarlanmasına yol açmaktadır." dedi.

BM şartlarının herkes için geçerli olması gerektiğine inandığını dile getiren Plenkovic, şunları aktardı:

"Dünya giderek artan bir belirsizlikle karşı karşıya. Jeopolitik rekabet, tedarik zincirlerinde yaşanan şoklar, enerji krizleri, iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri ve beraberinde getirdiği risklerle birlikte teknolojinin hızla ilerlemesi bunların başında geliyor. Bunlara ek olarak yalan haberler, komplo teorileri, gerçeklerin ve bilimsel doğruların inkar edilmesi, kamu kurumlarına ve demokratik süreçlere duyulan güvensizliği daha da artırıyor."

Plenkovic, demokratik değerlere ve uluslararası hukuka saygıya sıkı sıkıya bağlı kalmayı önerdiklerini belirtti.

BM Genel Sekreteri'nin şeffaf ve liyakate dayalı biçimde seçilmesi gerektiğini ifade eden Plenkovic, "Çok taraflı işbirliği, güvenlik, refah, açık ve kurallara dayalı ticaret, iklim konusunda atılacak adımlar ile yapay zeka ve siber uzayın sorumlu biçimde yönetilmesi yoluyla halklarımıza somut fayda sağlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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