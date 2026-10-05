Polatlı'da muhtar Tuvan Bahçeci'nin ölümüne taksirle öldürme soruşturması açıldı

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki altyapı çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında Müslüm Mahallesi Muhtarı Tuvan Bahçeci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin "taksirle öldürme" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 3 Ekim'de ASKİ'ye ait iş makinesiyle yürütülen drenaj çalışması sırasında açılan kanalda Bahçeci'nin toprak altında kalarak yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyetince olay yerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Kusur durumunun belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli belgelerin talep edildiği aktarılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle ve hızla aydınlatılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan iş makinesi operatörü H.T'nin, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.