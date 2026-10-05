Polatlı'da muhtar Tuvan Bahçeci'nin ölümüne taksirle öldürme soruşturması açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polatlı'da muhtar Tuvan Bahçeci'nin ölümüne taksirle öldürme soruşturması açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Ekim'de ASKİ'nin drenaj çalışmasında toprak altında kalarak ölen muhtar Tuvan Bahçeci için taksirle öldürme soruşturması başlattı. Olay yerinde savcı ve bilirkişi incelemesi yapıldı; gözaltına alınan operatör H.T. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki altyapı çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında Müslüm Mahallesi Muhtarı Tuvan Bahçeci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin "taksirle öldürme" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 3 Ekim'de ASKİ'ye ait iş makinesiyle yürütülen drenaj çalışması sırasında açılan kanalda Bahçeci'nin toprak altında kalarak yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyetince olay yerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Kusur durumunun belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli belgelerin talep edildiği aktarılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle ve hızla aydınlatılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan iş makinesi operatörü H.T'nin, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresiCumhuriyet BaşsavcılığıGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor 18 saatte dikkat çeken tablo 3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa... Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
’Güneşin Doğduğu Yer’ dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif
Yasin Kol’un aylık geliri ortaya çıktı Yasin Kol'un aylık geliri ortaya çıktı
Türkiye, Müge Anlı’daki Hamid’i konuşuyor Babasının kim olduğu ortaya çıktı Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
19:34
Ankara Çankaya’da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
19:18
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
18:51
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
18:38
Dünya devleri, Kenan Yıldız için sıraya girdi
Dünya devleri, Kenan Yıldız için sıraya girdi
18:27
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
18:00
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 20:12:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Polatlı'da muhtar Tuvan Bahçeci'nin ölümüne taksirle öldürme soruşturması açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei