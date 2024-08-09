Sağlık Bakanlığı, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında yaralanan 26 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'nın Polatlı mevkisinde meydana gelen otobüs kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Polatlı'daki otobüs kazasında yaralananların tedavisi devam ediyor - Son Dakika
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