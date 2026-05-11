Çiftlikte yürek yakan olay! 15 yaşındaki çocuk öldü, ablası ağır yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde besi çiftliğinde meydana gelen olay faciayla sonuçlandı. Yem karma makinesine kapılan 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, kardeşini kurtarmaya çalışan ablası ağır yaralandı.
Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Türkkarsak Mahallesi’nde bulunan bir besi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Mehmet D., çalıştığı sırada yem karma makinesine kapıldı.
Durumu fark eden yakınları hemen müdahale etmeye çalıştı.
Mehmet D.’yi kurtarmaya çalışan ablasının da kolunu makineye kaptırdığı öğrenildi. Ağır yaralanan genç kadının kolunun koptuğu belirtildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz çocuğun cenazesi Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ağır yaralanan abla ise ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan facia mahallede büyük üzüntü yarattı.
