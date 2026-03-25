Polis Aracıyla Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis, 3 yaralı

ÇORUM'da otomobil ile polis aracının çarpıştığı kazada 1'i polis, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İskilip yolu üzerindeki Ömerbey Kavşağı'nda meydana geldi. Ü.G. yönetimindeki 19 UT 967 plakalı otomobil ile Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait A.S. idaresindeki 19 AGM 184 plakalı resmi araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ü.G. ile yanında bulunan F.G. ve polis memuru A.S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından özel bir hastane ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.