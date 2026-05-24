Polis, CHP Genel Merkezi'ne Girdi

(ANKARA) - Polis, CHP Genel Merkezi'ne, otopark girişindeki zincirleri ardından da demir kapıyı kırarak girdi. Müdahale, Parti Genel Merkezi'nin içine gaz atılarak sürüyor. İçerde bulunan partililere, göz yaşartıcı gaz kapsülü de sıkıldı. Binanın elektrikleri kesildi.

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından alana yerleştirilen çevik kuvvet ekipleri, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve beraberindeki heyetin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmesinin hemen ardından, Genel Merkez'e müdahale etti.

CHP Genel Merkezi'nin otopark girişindeki zincirleri kıran çevik kuvvet ekipleri, ardından kilitli olan demir kapıyı kırdı. İçeri giren polis, Parti Genel Merkezi içiresine de gaz sıkarak partililere müdahalede bulundu. İçerde bulunan partililer biber gazından etkilendi.

Partililere, göz yaşartıcı gaz kapsülü de sıkıldı. Parti Genel Merkezi'nin içi gaz nedeniyle dumanla kaplandı. Polis, basın mensuplarını dışarı çıkarıyor. Binanın elektrikleri de kesildi.

Murat Emir, İçişleri Bakanı Çiftçi ile yaptığı görüşme sonrası güvenlik güçlerinin Genel Merkez'e güç kullanarak girmemesi yönünde Bakanlığa talepte bulunduklarını açıklamıştı.