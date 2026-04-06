Polis Haftası'nda Emekli Personel Ziyareti

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı dolayısıyla huzurevinde kalan emekli personel ziyaret edildi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, polis ekipleri Etiler Huzurevi'nde kalan emekli emniyet personeliyle bir araya geldi.
Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın eşi Pınar Yıldız ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Neslihan Türkün de yer aldı. Programda emekli personelle sohbet edildi, polis haftası kutlandı.
Etkinlik kapsamında huzurevi sakinlerine lokum ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Emekli personelin talepleri dinlendi, geçmiş hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?