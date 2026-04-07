Polis Haftası\'nda Sürpriz İhbar

Eskişehir'de amatör futbol takımı oyuncuları tarafından yapılan sahte kavga ihbarına giden ekiplerin Polis Haftası kutlandı.

Eskişehir'in amatör kulüplerinden Çamlıca Spor Kulübü yönetimi ve oyuncuları, Polis Haftası dolayısıyla ekiplere sürpriz yapmak istedi.

Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne antrenman öncesi futbolcuların da karıştığı kavga ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine pasta kesen sporcular, tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı.

Antrenör Ahmet Taş, polisin canla başla çalıştığını belirterek, "Mesai gözetmeksizin bizim için birçok şeyle uğraşıyorlar. Biz de onlara güzel bir hoşluk yapmak istedik. Bütün polis arkadaşlarımızın gününü kutlamak istiyorum." dedi.

Çamlıca Mahallesi Muhtarı ve Çamlıca Spor Kulübü Başkanı Savaş Hancı da gece gündüz vatandaşa hizmet eden polislere sürpriz yapmak istediklerini anlatarak, "Başta emniyet müdürümüze, müdür yardımcılarımıza, yunus polisi kardeşlerimize bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Muhtar olarak da kulüp başkanı olarak da emniyetle hep iç içeyiz. 'Alo' dediğimizde tüm sorunlarımızı çözüyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.