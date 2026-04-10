Polis Haftası\'nda Turgut Aslan Ziyareti

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ı ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10 Nisan Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatımızın 181'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Sayın Turgut Aslan'ı ziyaret ettik. 15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı ve millet iradesini canı pahasına savunan Sayın Turgut Aslan'ın şahsında; milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve demokrasimizin muhafazası uğruna fedakarca görev yapan kahraman polislerimize bir kez daha şükranlarımızı ifade ettik. Türk Polis Teşkilatımızın 181 yıllık onurlu birikimini, görev aşkını ve milletimize adanmışlığını saygıyla selamlıyor; emniyet mensuplarımızın her zaman yanında olmayı sürdürüyoruz" dedi.