Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis Noktasına Saldırı sonrası 8 Zanlı Gözaltında

08.04.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'taki terör saldırısında alaycı ifadeler kullanan 8 kişi gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan videoda Türk Polis Teşkilatı'na yönelik alaycı ifadeler kullandığı tespit edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alaycı ifade kullananların kimlik ve adreslerinin tespiti için çalışma başlattı.

Polis, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar işlemleri için emniyete götürüldü.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yayınlanan ve paylaşılan video içeriğinde, dün Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sırasında, devletin güvenliğini, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşların can güvenliğini temin etmek amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatı'na yönelik olay yerinde bulunan kişi ve kişiler tarafından aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kişiler tarafından terör saldırısına müdahalede bulunan Türk polisine hitaben "Sen sağ bek, ben sol bek." şeklinde ifadeler sarf edildiği, bu suretle görevini ifa eden emniyet güçlerinin ciddiyetinin küçümsendiği ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıldığı ifade edildi.

Özellikle aktif bir güvenlik tehdidinin devam ettiği esnada hayatını ortaya koyarak görev yapan kolluk kuvvetlerine yönelik bu ifadelerin kullanılması, kamu vicdanını derinden yaralayan nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada, devletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'na yönelik bu tarz ifadelerin, yalnızca bireysel bir saygısızlık olarak değerlendirilemeyeceği, aynı zamanda toplumun önemli bir kesimini tahkir ederek kamu düzenini bozmaya elverişli nitelik taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda şüpheli şahısların eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 301/2 maddesinde düzenlenen 'devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçu ve Türk Ceza Kanunu 216/1. maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, olayla bağlantılı şüpheli şahısların kimliklerinin tespitine ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, devletimizin en temel kurumlarından biri olan ve kamu düzeninin sağlanmasında asli görev ifa eden Türk Polis Teşkilatına yönelik bu nitelikteki aşağılayıcı ve kamu düzenini zedeleyici eylemler karşısında, mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde gerekli tüm adli işlemleri kararlılıkla ve titizlikle yürütmeye devam edecektir."

Kaynak: AA

Beşiktaş, Güvenlik, Güncel, Polis, Terör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 16:53:01. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.