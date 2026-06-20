Polis Sayesinde Sınava Yetişti

Bingöl'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okulun bahçesinde kimliğini kaybettiğini fark eden öğrenci, yunus polislerinin yardımıyla okul kapılarının kapanmasına 2 dakika kala sınava yetiştirildi.

Sınava girmek için Saray Mahallesi'ndeki Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen Zelal Cantekin, okul bahçesinde kimliğinin yanında olmadığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen motosikletli polis timleri, öğrenciyi ve babası Günay Cantekin'i Hükümet Konağı'ndaki Nüfus Müdürlüğüne götürdü.

Hükümet Konağı'nın karşısındaki bir fotoğrafçıda biyometrik fotoğraf çektiren öğrenciye, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce geçici kimlik belgesi verildi.

Daha sonra motosikletli polis ekiplerince yeniden sınava gireceği okula götürülen öğrenci, okul kapılarının kapanmasına 2 dakika kala sınava girmeyi başardı.

Baba Günay Cantekin, AA muhabirine, kızının kimliğini düşürdüğünü söyledi.

Sınava polis ekipleri sayesinde yetiştiklerini belirten Cantekin, "Polislere gerçekten yürekten teşekkür ederim. Çok ilgilendiler. Polislik dışında da gerçekten sanki böyle aile gibi yaklaştılar, aile sorunuymuş gibi ilgilendiler. Son 2 dakika kala sınava yetiştik." dedi.