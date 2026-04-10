Emniyet Teşkilatı'nın 181 Yıllık Sorunları ve Polis Talepleri

10.04.2026 08:00
Polis teşkilatı 181. yılını kutlarken, iç güvenlik ve emniyet alanındaki sorunlar hala çözülmedi. Polis memurları, uzun çalışma saatleri ve ekonomik zorluklar gibi problemlerle karşı karşıya. Geçmişteki sorunlar günümüzde de devam ederken muhalefet, polis sorunları için araştırma komisyonu kurulmasını önerdi ancak önerge reddedildi.

Bugün, 181 yılı geride bırakan polis teşkilatı, devlet kurumları arasında önemli bir konuma sahiptir. Emniyet, yeri geldiğinde askeri, mülki idareyi, siyaseti, kamu kurumlarını ve hatta belediye zabıtasını temsil eden bir teşkilat olarak, son yılını da önceki yıllardan farklı geçirmedi. Kamu kurumları arasında muvazzaf personel sayısı en yüksek olan emniyet, giydiği üniforma ve taşıdığı silah ile yasal olarak en geniş silah kullanma yetkisine sahip olmasına rağmen, son yıllarda yaşadığı sıkıntılardan hala kurtulabilmiş değil. Ne yazık ki, bu durumun yakın zamanda değişeceği de görünmüyor.

Emniyet teşkilatının kuruluşu 10 Nisan 1845’te gerçekleşti. Resmi internet sitesine göre, misyonu hukuk devleti ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde, toplumun desteğini alarak, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele etmek, bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak olarak tanımlanıyor. Vizyonu ise toplumla etkili iletişim ve iş birliği içerisinde suçla etkin mücadele eden, uzmanlığa değer veren ve dinamik bir kurum olmak şeklinde ifade ediliyor. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, 2026 Yılı Performans Programı’nda, iç güvenliğin sağlanmasının artık yalnızca suç oluştuktan sonra mücadele eden bir anlayışın ötesine geçtiğini belirtiyor.

Teşkilatın günümüzde karşılaştığı sorunlar, geçmişle neredeyse aynı. Gazetecilik kariyeri boyunca yaklaşık 40 yıl takip edilen bu sorunlar, yıllar içinde çözüme kavuşturulmadığı için artık içinden çıkılmaz bir hale geldi. Sorunların çözümünde geçici çözümlerle günü kurtarmaya çalışmak, zamanla nasırlaşmaya yol açtı. Polis memuru çocukları, yaşadıkları sorunların kendi dönemlerinde hala çözülmemiş olduğunu görmekte ve bu durum, sürecin nasıl yönetildiğine dair önemli bir örnek oluşturuyor.

Polislerin talepleri arasında, mevcut 12 saat çalışma karşılığında 36 saat istirahat uygulamasının yasal hale getirilmesi, spor karşılaşmaları, miting, konser gibi etkinliklerde polise ek ücret ödenmesi, aylık 160 saat üzerindeki görev için fazla mesai ücreti ödenmesinin yasal çerçeveye oturtulması, fazla çalışma ücreti olan 6 bin 800 liranın 30 bin liraya çıkarılması ve 3201 Sayılı Polis Meslek Yasası’nda polisin özlük haklarının iyileştirilmesi yer alıyor. Muhalefet, polisin sorunlarının tespiti ve çözümü için araştırma komisyonu kurulmasını önerdi, ancak önerge AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Polis intiharları, gündemdeki yerini koruyor. Muvazzaf polislerin yanı sıra emekli polisler de bu olayların merkezinde yer alıyor. Sosyal medya aracılığıyla hızla yayılan bu olaylar, geride birçok soru işareti bırakıyor. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, intihar eden polislerle ilgili araştırmalar yürütüyor. İntiharların sebepleri arasında ekonomik zorluklar, görev yoğunluğu ve mobbing gibi faktörler öne çıkıyor. Polislerin gelir-gider dengesini koruyamaması, aşırı borçlanmalara yol açıyor ve bu durum, intiharlarla sonuçlanabiliyor. Görev yoğunluğu ve amir zorbalığı da teşkilat içinde sıkça gündeme geliyor.

