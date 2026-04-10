Polis Teşkilatı\'nın 181. Yılı Anıtkabir\'de Kutlandı

EMNİYET Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberinde heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp Atatürk'ün mozolesine geldi. Demirtaş, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra, heyet saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Mahmut Demirtaş, şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk; mensubu olmaktan büyük bir onur duyduğum ve mazisine nice kahramanlık destanını sığdırmış Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, kahraman mesai arkadaşlarımla birlikte saygıyla huzurunuzdayız. Emniyet Teşkilatımız, kurulduğu 1845 yılından bu yana yurdumuzun her bir köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışmayı sürdürmektedir. Suç ve suçluyla mücadelede üstün bir azim ve kararlılıkla görev yapmakta; milletimizin huzurunu tehdit eden her türlü suç odağına karşı tavizsiz bir duruş sergilemektedir. Milletine adanmışlık ve vatan uğruna fedakarlık mirasını taşıyan ecdadımızın ferasetiyle, ülkemizin bütünlüğünü ve milletimizin birliğini ebediyen muhafaza etmekte kararlıdır. Gücünü kanunlardan, desteğini aziz milletimizden alan Türk Polis Teşkilatımız; gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda ve ilkelerinizin ışığında, istiklal ve istikbalimize kasteden her türlü tehdide karşı aynı azim ve inançla görevini ifa edecek; 'en büyük eserim' dediğiniz ve bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Her bir personelimizle birlikte 181'inci kuruluş yıl dönümüne erişmenin gururunu yaşarken; başta zatıaliniz olmak üzere İstiklal Mücadelesinin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cesareti, sadakati ve sarsılmaz vazife şuuruyla milletimizin gurur kaynağı olan Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Ruhunuz şad olsun."