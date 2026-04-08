Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, polislerin gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını belirtti.

Polis teşkilatının vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamasını temin ettiğini kaydeden Topsakaloğlu, şöyle devam etti:

"Yetkisini kanunlardan alarak görev yapan bu güzide teşkilatımız güvenlik ve özgürlük dengesini sağlama konusunda ciddi bir vazife ifa etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' dediği gibi polis teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacaktır."

Topsakaloğlu, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak polislere görevlerinde başarı diledi.