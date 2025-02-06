Polis Uygulamalarını İfşa Edenler Gözaltında

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Küçükçekmece'de, mesajlaşma grubu kurarak polis uygulama noktalarını ifşa eden 10 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, "İstanbul Dikkat" isimli mesajlaşma grubunda uygulama yapan polislerin yerlerinin ifşa edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, grupta yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu ve yöneticiler tarafından referanslı kişilerin gruba alındığını belirledi.

Grupta yöneticilik yapan 5'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 10 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, yapılan aramalarda 9 cep telefonunu ele geçirdi.