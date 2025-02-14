Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Doğa Eğitim Merkezi polisler ile aileleri tarafından ziyaret edildi.
Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Çınarcık Şefliği'nde faaliyet gösteren Doğa Eğitim Merkezini ziyaret eden Yalova İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve ailelerinden oluşan 60 kişilik grup doğa turizmi kapsamında etkinlik düzenlendi.
Program kapsamında eğitim merkezinde yer alan Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan canlı yaban hayvanlarının tanıtımı, hayvan tahnitlerinin tanıtımı, endemik bitki türlerinin tanıtımı ve VR uygulamaları etkinliği gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Polisler Aileleriyle Doğa Eğitim Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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