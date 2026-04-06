Polislere Sürpriz Kutlama

06.04.2026 14:18
Eskişehir'de gençler, polislere Türk Polis Teşkilatı'nın yıldönümü için sürpriz kutlama yaptı.

Eskişehir AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da katılımıyla yapılan organizasyonda, kavga ihbarına gelen polislere sürpriz yapıldı.

Tepebaşı İlçesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde bir araya gelen Şarhöyük ve Zafer mahallelerinin gençleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yılını kutlamak için hazırlık yaptı.

Caddede bulunan bir işyerinde bir araya gelen gençler, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ı da davet etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne oluşturdukları kavga ihbarının üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine, meşaleli ve pastalı kutlama yapıldı.

Organizasyon pasta kesimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Polislere yapılan sürpriz organizasyonuna AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Romanlar Derneği Başkanı Erdebil Ferdi Güder, Eskişehirli İş İnsanı İsmail Faruk Kılıç ve çok sayıda mahalle genci katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Diş ağrısına akılalmaz çözüm Üçünü karıştırıp kafaya dikti Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü
Karadeniz’de nadir görülen rulo bulut oluştu Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu

14:20
3 gündür kayıp olarak aranıyordu otomobilinde ölü bulundu
3 gündür kayıp olarak aranıyordu; otomobilinde ölü bulundu
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
13:52
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
13:49
Bu tarihe dikkat Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
