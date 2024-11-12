Polislerin Çocuklara Tekvando Eğitimi - Son Dakika
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Polislerin Çocuklara Tekvando Eğitimi

Polislerin Çocuklara Tekvando Eğitimi

Kayseri'de kurulan spor kulübü, polis memurlarıyla çocuklara kötü alışkanlıklardan uzak durmayı öğretiyor.

12.11.2024 11:47
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Kayseri'de geçen yıl kurulan Emniyet ERVA (Erdemlerimizle Varız) Spor Kulübü bünyesinde görev yapan polis memuru 4 antrenör, mesailerini çocukların başarısı için harcıyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde hizmet veren kulüpte antrenör olarak görev yapan polis memurları, haftanın 6 günü 14 salonda 6-18 yaş arası çocuklara tekvando eğitimi veriyor.

Tekvando antrenmanları sayesinde kötü alışkanlıklardan ve tehlikelerden uzak kalmaları hedeflenen çocuklar, aynı zamanda polis antrenörleri sayesinde geleceklerine de burada yön veriyor.

Polis memuru ve başantrenör Mehmet Ali Dağlı, AA muhabirine, çocukların kendilerini hem antrenör hem de polis olarak görmesinin birçok algıyı değiştirdiğini söyledi.

Çocukların hayatına olumlu anlamda katkı sağlamaya çalıştığını vurgulayan Dağlı, şöyle konuştu:

"Günlük antrenmanlarımız oluyor. 14 salonumuz mevcut. Hem merkez salonda hem diğer okullardaki salonlarda antrenman yaptırıyoruz. Çocuklar ilk geldiği zaman çekingen olabiliyor. Tabii yaklaşımımızı, buradaki sıcak ortamı görünce daha öz güvenli bir şekilde burada sosyalleşiyorlar. Verdiğimiz eğitimler sadece vakit geçirmeye yönelik değil, profesyonel, ciddi ve kurumsal. Çocuklar eğitimleri aldıkça şampiyonalara götürüyoruz. Her branşta her kategorideki müsabakalara katılım sağlıyoruz. Amacımız, sporcuları sokaklardan, kötü alışkanlıklardan ve birtakım yanlış oluşumlardan uzak tutmak ama aynı zamanda onlara madalya ve kariyer kazandırmak."

Tekvando ile 8-9 yaşlarında tanıştığını anlatan Dağlı, tecrübelerini gelecek nesillere öğretmeye çalıştığını ifade etti.

Kurslar sayesinde çocuklarla daha iyi ilişki kurduklarını dile getiren Dağlı, "Çocuklar bize baktığı zaman, 'Polis sadece hırsızla, kavgayla, dövüşle karşılaşmaz, aynı zamanda bizden biri, bize hem hocalık hem ağabeylik yapabiliyor, sorunlarımızı çözebiliyor' diyorlar. Devletin sıcak yüzünü gösterme açısından olumlu bir pozisyon olarak değerlendiriyorum." dedi.

Antrenörlerin hedefi, çocuklara iyi bir gelecek

Antrenörlerden Cihat Yalman, tekvandoyla ilgili bildiklerini çocuklara öğretmeye çalıştıklarını kaydetti.

Spor dışında sosyal aktiviteler de yaptıklarını aktaran Yalman, çocukların bu sayede telefondan, tabletten uzaklaştığını belirtti.

Antrenör Bahadır Kaya da 1996'da tekvandoyla tanıştığını ve bunu çocuklara öğrettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Bu eğitimlerin önemli olduğunu ifade eden Kaya, "Haftanın 6 günü çocuklara eğitim veriyoruz. Bu bizim için gurur kaynağı. Bir çocuğu bile kötü insanlardan, kötü alışkanlıklardan uzak tutabilirsek, bu bizim için en büyük mutluluk. Başka bir beklentimiz de yok. Polislik benim için gurur verici bir meslek ama aynı zamanda sevdiğin spor dalıyla uğraşmak, bunun da antrenörlüğünü yapmak ayrı bir gurur kaynağı." açıklamasında bulundu.

Murat Tuncer ise çocukların başarısı için mücadele ettiklerini belirterek, "Sahadaki polis arkadaşlarımız gibi biz de çocuklarımızı burada kötülüklerden, sokaklardaki kirlilikten bu şekilde kurtarmayı hedefliyoruz. İnşallah bundan sonra da bildiklerimizi çocuklarımıza aktarabilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

Öğrencilerden 12 yaşındaki Elif Doğan, polislerin kendilerine antrenörlük yapmasından mutlu olduğunu dile getirdi.

Kulüpte bir aile gibi olduklarını anlatan Doğan, başarı için mücadele ettiğini ve büyüdüğünde polis olmak istediğini aktardı.

Sporculardan 17 yaşındaki Yusuf Turan Beyazit ise "Polislerin bize antrenörlük yapması çok güzel bir duygu. Güzelliğinden öte çok güven verici. Hem dışarıda hem burada bize güven kazandırıyorlar. Hocalarımla maçlarda veya farklı görevlerde de karşılaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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