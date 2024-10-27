Polisten Kaçan Genç Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Kastamonu'da polisten kaçarken otomobile çarpan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosikletin sürücüsü H.E.E, Hacıbey kavşağında M.N.E'nin kullandığı 06 DSR 236 plakalı otomobile çarptı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
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