Olay, saat 13.00 sıralarında D-100 kara yolu Erek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolda uygulama yapan polisler, otların tutuştuğunu ve bir kaplumbağanın yanan otların arasında kaldığını fark etti. Kovalarla yangını söndüren polislerden biri, alevlerin arasından kurtardıkları kaplumbağayı su ile serinletmeye çalıştı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi. Kaplumbağa daha sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Polisten Kaplumbağa Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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