Polonez Gıda Fabrikası'nda İşçi İşten Çıkarmaları İncelemeye Alındı - Son Dakika
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Polonez Gıda Fabrikası'nda İşçi İşten Çıkarmaları İncelemeye Alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Çatalca'daki Polonez gıda fabrikasında çalışan işçilerin işten çıkarılması ve buna bağlı olarak gelişen olaylara ilişkin müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlık, konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirdiğini belirtti.

29.07.2024 16:58
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(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Çatalca'daki Polonez gıda fabrikasında çalışan işçilerin işten çıkarılması ve buna bağlı olarak gelişen olaylara ilişkin müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Çatalca'daki Polonez gıda fabrikasında çalışan İşçilerin işten çıkarılması ve buna bağlı olarak gelişen olaylara ilişkin bazı basın yayın organlarında haberler yer almaktadır. Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bakanlığımız gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonez Gıda Fabrikası'nda İşçi İşten Çıkarmaları İncelemeye Alındı - Son Dakika

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