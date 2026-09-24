Polonya Bakanı Gawkowski, Starlink istasyonu yangınında sabotaj ihtimalini açıkladı - Son Dakika
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Polonya Bakanı Gawkowski, Starlink istasyonu yangınında sabotaj ihtimalini açıkladı

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Polonya'nın Mazovya bölgesindeki Starlink yer istasyonunda çıkan yangının sabotaj olabileceği bildirildi. Bakan Gawkowski, istasyonun Ukrayna'ya internet sağladığını, elektrik besleme ünitesi ile jeneratörün zarar gördüğünü, internet ve ATM'lerde aksama olabileceğini söyledi.

Polonya'nın Mazovya bölgesinde, Ukrayna'ya da internet hizmeti sağlayan ABD merkezli SpaceX'in Starlink ağına ait yer istasyonundaki yangının sabotaj sonucu çıkmış olabileceği bildirildi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, TVP Info'ya yaptığı açıklamada, Grojec ilçesine bağlı Wola Krobowska'da dün gece çıkan yangının, istasyonun çalışmasını engellemeye yönelik kasıtlı bir girişim olduğuna dair birçok işaretin bulunduğunu söyledi.

Gawkowski, bu istasyonun Polonya üzerinden Ukrayna'ya da internet hizmeti sağladığına dikkati çekti.

Yangında elektrik besleme ünitesi ile jeneratörün zarar gördüğünü anlatan Gawkowski, istasyonun devre dışı bırakılması halinde internet hizmetlerinde ve buna bağlı olarak ATM'lerin çalışmasında da aksama yaşanabileceğini ifade etti.

Gawkowski, yangının arkasında kesin olarak Rusya'nın bulunduğunun şu aşamada söylenemeyeceğini ancak olayın Rusya'nın "yeni saldırı doktrini" kapsamında değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Olay yerinde Polonya İç Güvenlik Ajansının (ABW) farklı ihtimalleri araştırdığını belirten Gawkowski, ülkedeki kritik altyapıya yönelik yangınlar ile sabotaj eylemlerinin olduğuna dikkati çekti.

Polonya basınındaki haberlere göre yetkililer, ihbarın yerel saatle 21.00'den sonra ulaştığını, olay yerine 3 itfaiye ekibinin sevk edildiğini ve ekiplerin güç kutusunun dış kaplamasındaki yangını söndürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, yangının elektrik tesisatındaki arızadan mı yoksa sabotajdan mı kaynaklandığının en kısa sürede belirlenmesi için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: AA
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