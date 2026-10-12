Polonya Başbakanı Tusk, Pegasus verilerinin İsrail'e aktarılmasını skandal saydı - Son Dakika
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Polonya Başbakanı Tusk, Pegasus verilerinin İsrail'e aktarılmasını skandal saydı

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Pegasus casus yazılımıyla Polonyalıların hassas verilerinin İsrail'e aktarılmasını 'devlete karşı işlenmiş ağır bir suç' olarak nitelendirdi. Savcılık, Mart 2024'ten bu yana süren soruşturmada verilerin Polonya dışına çıktığını tespit etti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, önceki hükümet döneminde kullanılan Pegasus casus yazılımı aracılığıyla Polonya vatandaşlarına ait hassas verilerin, İsrail tarafına aktarılmasını "devlete karşı işlenmiş ağır bir suç" ve "Polonya tarihinin en büyük skandallarından biri" olarak nitelendirdi.

Tusk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı video mesajında, Pegasus'un İsrailli bir şirket tarafından geliştirilen ve kapsamlı siber gözetim sağlayan bir araç olduğunu belirtti.

Pegasus'u geliştiren İsrail merkezli NSO Group'un, İsrail istihbarat servisleriyle işbirliği yaptığı konusunda kimsenin şüphesinin olmadığını söyleyen Tusk, olayı "komünizmin yıkılmasından sonra Polonya tarihinin en büyük skandallarından biri" olarak tanımladı.

Donald Tusk, Pegasus'un satın alınması için suç mağdurlarına verilmesi gereken paranın kullanıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Polonya'da suç mağdurlarına verilmesi gereken parayı, Polonya vatandaşlarına, Polonyalı muhalefet liderlerine ve bağımsız Polonyalı savcılara ilişkin mümkün olan tüm verileri, İsrail tarafına aktaran bir sistem için ödediler. Polonya tarafının bu konuda fiilen hiçbir kontrolü yoktu.

Adaletten ve devletin güvenliğinden sorumlu insanlar, binlerce, on binlerce Polonya vatandaşına ait hassas veriyi hiçbir kontrol sahibi olmadan yabancı bir devletin, İsrail'in eline teslim ettiler. Bu artık bir skandal değil. Aslında sanırım herkes için açık olan şu ki; burada devlete karşı işlenmiş ağır bir suçtan söz ediyoruz. Bunun hesabını verecekler."

Uzmanlar, sistem üzerinden aktarılan verilerin Polonya dışına çıktığını tespit etti

Polonya Ulusal Savcılık Ofisince, Mart 2024'ten bu yana devam eden soruşturma kapsamında elde edilen son bulgulara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) uzmanlarının, Pegasus sisteminin, mobil cihazlardan kullanıcıların bilgisi ve izni olmadan geniş kapsamlı veriler elde edebildiğini belirlediği aktarıldı.

Uzmanların, Polonya Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Bürosunun (CBA) sistem üzerinde tam kontrole sahip olmadığı, yazılım geliştiricisinin verilerin işlendiği ve depolandığı altyapıya erişebildiği ve sistem üzerinden aktarılan verilerin Polonya dışına çıktığının tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, sistemin tasarımının elde edilen verilerin tam güvenliğini garanti etmediği kaydedildi.

??- Polonya'da Pegasus suçlaması

Polonya'da Ekim 2023'teki seçimlerin ardından göreve başlayan yeni parlamentoda Pegasus casus yazılımının önceki hükümet yetkililerince kullanıldığına ilişkin iddiaların soruşturulması için özel komisyon kurulmuştu.

Başbakan Donald Tusk, Şubat 2024'te dönemin Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile düzenlediği basın toplantısında, selefi Morawiecki dönemindeki hükümet yetkililerini "Pegasus" casus yazılımını yasa dışı şekilde kullanmakla itham etmişti.

Kaynak: AA
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