Polonya Büyükelçiliği'nden Tacizlere Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya Büyükelçiliği'nden Tacizlere Kınama

16.06.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Büyükelçiliği, Kudüs'teki rahibelere yönelik tacizleri kınadı, sorumluların hesap vermesini istedi.

Polonya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, Batı Kudüs'te bulunan Yeni Polonya Evi'ndeki Polonyalı rahibelere yönelik "tekrarlanan tacizleri" kınadı ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Büyükelçilik, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından, Batı Kudüs'ün Mea Şearim Mahallesi'nde bulunan Yeni Polonya Evi'nin önündeki kırılan camları gösteren fotoğrafların yer aldığı paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Kudüs'teki Yeni Polonya Evi'nde yaşayan Polonyalı rahibelere yönelik son haftalarda tekrarlanan tacizler kabul edilemez. İnsanların ve mülklerin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Sorumlular hesap vermelidir. Etkili önleyici tedbirlerin alınması şarttır." ifadelerine yer verildi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, Polsat News televizyonuna yaptığı açıklamada, sorunun yıllardır sürdüğüne dikkati çekerek, "Yerel polisle sürekli temas halindeyiz." diye konuştu.

Wewior, Yeni Polonya Evi'nin Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) yaşadığı bir bölgede bulunduğunu, gerginliklerin azaltılması konusunda yerel hahamlarla yapılan görüşmelerin çoğu zaman etkili olduğunu vurguladı.

Batı Kudüs'te 1941'den beri faaliyetlerini sürdüren Yeni Polonya Evi'nin başrahibesi, bu tür olayların 2023'te yoğunlaşmasının ardından Polonya'nın PAP haber ajansına yaptığı açıklamada, tükürme ve sözlü tacizlerin neredeyse günlük hale geldiğini, komşu mülklerden şişe, taş ve bozulmuş yiyecekler atıldığını, bölgeyi ziyaret eden hacıların ise içi su dolu torbalarla hedef alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Polonya, Güncel, Kudüs, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya Büyükelçiliği'nden Tacizlere Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur’dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu
2026-YKS: 2.4 milyon aday 20-21 Haziran’da sınava girecek 2026-YKS: 2.4 milyon aday 20-21 Haziran'da sınava girecek
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir
Evden 800 bin TL’lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı Evden 800 bin TL'lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı
Sınav Döneminde Doğru Beslenme İpuçları Sınav Döneminde Doğru Beslenme İpuçları
Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü

13:49
Silivri soruşturmasında rüşvet itirafı: Belediye başkan yardımcısına 380 bin dolar verdim
Silivri soruşturmasında rüşvet itirafı: Belediye başkan yardımcısına 380 bin dolar verdim
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:33
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 14:06:20. #7.12#
SON DAKİKA: Polonya Büyükelçiliği'nden Tacizlere Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.