Polonya, Çocuklar için Sosyal Medya Kısıtlaması Değerlendiriyor

29.05.2026 15:07
Polonya hükümeti, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamayı değerlendiriyor.

Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, kamu yayıncısı TVP World'e yaptığı açıklamada, çocukların çevrim içi faaliyetlerini düzenlemeye yönelik yeni önlemler üzerinde çalıştıklarını ve konuyla ilgili açıklamaların önümüzdeki haftalarda yapılacağını söyledi.

Gawkowski, hükümetin ayrıca ders saatlerinde okullarda telefon kullanımına yönelik kısıtlamaları da görüştüğünü belirtti.

Düzenlemelerin şu anda değerlendirme aşamasında olduğunu dile getiren Gawkowski, "15 yaş altındaki kişilere sosyal medya platformlarını erişilemez hale getirecek bir yasağı tartışıyoruz." dedi.

TVP World'ün haberine göre, iktidardaki Sivil Koalisyon ittifakından milletvekilleri tarafından şubat ayında sunulan yasa tasarısı da 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanmasını öngörüyor. Tasarıya destek verenler arasında Eğitim Bakanı Barbara Nowacka da yer alıyor.

Tasarıyı hazırlayan milletvekilleri, düzenlemenin çocukları şiddet, nefret ve akran baskısından koruyacağını ve aynı zamanda sosyal ilişkileri ve sağlıklı gelişimi destekleyeceğini savunuyor.

Polonya Araştırma ve Akademik Bilgisayar Ağı'nın (NASK) 2025 raporuna göre ülkede 7-12 yaş arası yaklaşık 1,4 milyon çocuk sosyal medya kullanıyor. Raporda, çocukların günde ortalama 5,5 saatten fazla çevrim içi kaldığı belirtiliyor.

Öte yandan, Polonya'da ilkokullarda cep telefonu kullanımını kısıtlayan düzenlemenin de 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bu yıl yapılan bir ankete göre ise Polonyalıların yüzde 64,3'ü 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kısıtlaması getirilmesini destekliyor.

Avustralya geçen yıl 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olurken, Danimarka, Fransa, İspanya, Yunanistan ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri de benzer adımları atmayı hazırlanıyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
