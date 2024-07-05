Polonya Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri Enerji ve Bölgesel Güvenlik Konularını Görüştü

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bir araya gelerek enerji ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Polonya Ulusal Radyosu Polskie Radio'nun haberine göre, Duda ve Şeyh Temim başkent Varşova'da bir araya geldi.

Ekonomik konuların ele alındığı toplantıda, ikilinin enerji işbirliğinin derinleştirilmesi ve yatırımlara odaklandığı bildirildi.

Toplantıda, Orta Doğu dahil olmak üzere bölgesel güvenlik konuları da ele alındı.