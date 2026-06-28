Polonya'da Aşırı Sıcak Hava Uyarısı

VARŞOVA, 28 Haziran (Xinhua) -- Polonya'nın başkenti Varşova'da şemsiyeyle güneşten korunmaya çalışan kadın, 27 Haziran 2026.

Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü cumartesi sabahından pazartesi akşamına kadar geçerli olmak üzere en yüksek seviye olan üçüncü derece sıcak hava uyarısı yayımladı.

Meteoroloji servisi, aşırı sıcakların pazar günü zirveye ulaşmasının beklendiğini, hava sıcaklıkların bazı bölgelerde 42 dereceye kadar çıkabileceğini belirtti. (Fotoğraf: Jaap Arriens/Xinhua)