Polonya'da çocukların cinsel istismarını içeren görüntüleri üreten, bulunduran ve dağıtan kişilere yönelik operasyonda 123 zanlı gözaltına alınırken, operasyon kapsamında çocukların cinsel istismarını gösteren 2,8 milyondan fazla dosya tespit edildi.

Polonya Siber Suçlarla Mücadele Merkez Bürosundan (CBZC) yapılan yazılı açıklamaya göre, kasım ayının başında ülke genelinde çocukların cinsel istismarını içeren materyalleri üreten, bulunduran ve dağıtan kişilere yönelik "Inferno" adlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında polis ekipleri ülke genelinde yaklaşık 170 adreste arama yaptı ve 123 zanlıyı gözaltına aldı. Mahkeme, şüphelilerden 31'inin tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Polis ekipleri 1000'den fazla bilişim cihazı ve veri depolama aygıtına el koyarken, bu cihazlarda yapılan ilk incelemelerde çocukların cinsel istismarını gösteren 2,8 milyondan fazla dosya tespit edildi.

Gözaltına alınanlar 18 ila 73 yaşlarında erkeklerden oluşurken, şüpheliler arasında Polonya vatandaşlarının yanı sıra Ukrayna ve Belarus vatandaşı iki kişi de yer aldı.

Polis, zanlıların yasa dışı pornografik içerikleri bulundurma, gösterme, paylaşma ve dağıtma gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğunu, bunlardan 60'ına söz konusu içerikleri üretme suçlamasının da yöneltildiğini açıkladı.

Şüpheliler arasında ayrıca yapay zeka kullanarak cinsel içerikli sahte görüntüler hazırlayan kişilerin de bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında zanlılardan birinin, çocukların cinsel istismarını içeren 9 binden fazla dosyanın yanı sıra çocukları cinsel istismar amacıyla kandırmaya yönelik yöntemleri anlatan 170 sayfalık bir dosyayı da bulundurduğu tespit edildi.

Polonya'da çocukların yer aldığı pornografik içerikleri üretme, kaydetme, temin etme, depolama, bulundurma, dağıtma veya gösterme suçları 2 ila 15 yıl hapisle cezalandırılabiliyor.