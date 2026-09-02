Polonya'da İHA fabrikası yangını sabotaj; Başbakan Tusk, kundaklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya'da İHA fabrikası yangını sabotaj; Başbakan Tusk, kundaklama

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna ve Polonya ordularına İHA parçaları sağlayan WB Group'a ait fabrikada 31 Ağustos'ta çıkan yangının kundaklama ve sabotaj eylemi olduğunu söyledi. Yangında yaklaşık 3,5 milyon avro hasar oluştu, savcılar olayı yabancı istihbarat talimatıyla işlenmiş olası terör suçu kapsamında soruşturuyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinde Ukrayna'ya insansız hava aracı (İHA) parçaları sağlayan fabrikada çıkan yangını "kundaklama, sabotaj eylemi" olarak nitelendirdi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre Başbakan Tusk, kabine toplantısında yaptığı açıklamalarda, Skarzysko-Kamienna kentinde ülkenin en büyük özel savunma şirketlerinden WB Group tarafından işletilen tesiste 31 Ağustos gecesi çıkan yangına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tusk, Polonya ve Ukrayna ordularına İHA parçaları tedarik eden fabrikadaki yangını "kundaklama, sabotaj eylemi" olarak nitelendirdi.

Savcılar, yangını yabancı bir istihbarat teşkilatının talimatıyla gerçekleştirilen olası bir "terör suçu" kapsamında soruşturduklarını bildirmişti. Yangının tesise yanıcı madde içeren düzenek yerleştirilmesiyle çıkarıldığı iddia ediliyor.

Yangın nedeniyle tesiste yaklaşık 3,5 milyon avro değerinde hasar meydana geldi.

Tusk, toplantıda ayrıca 30 Ağustos'ta ülkenin doğusundaki Lublin kentinde uçak bileşenleri üreticisi JFG Composites'e ait üretim ve depo tesisinde çıkan yangına da değindi.

Lublin'deki yangının sabotaj olduğuna ilişkin kanıt bulunmadığını belirten Tusk, "Üretimin niteliği göz önüne alındığında bunun da kundaklama olma ihtimalini göz ardı edemeyiz." diye konuştu.

Yaklaşık 60 itfaiyeci, 2 bin metrekarelik tesiste çıkan yangını söndürmek için yaklaşık 7 saat mücadele etmişti. Tesisteki hasarın yaklaşık 6,9 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Tusk, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının gelecek aylarda yalnızca Kiev için değil, NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler için de kritik olacağı uyarısında bulundu.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda İHA bulunmuştu

Daha önce, 4 Ağustos'ta Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen bir İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Almanya, olay nedeniyle Rusya'yı suçlamış, dün Bonn'daki Rus Başkonsolosluğunun 18 Eylül itibarıyla kapatılması ve Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşmenin feshedilmesi gibi tedbirler açıklamıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Donald Tusk, Güvenlik, Polonya, Ağustos, Savunma, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'da İHA fabrikası yangını sabotaj; Başbakan Tusk, kundaklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı
Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı
Osman Gökçek’ten babasına açılan soruşturma hakkında ilk sözler: Kimin doğru söylediği ortaya çıkacak Osman Gökçek’ten babasına açılan soruşturma hakkında ilk sözler: Kimin doğru söylediği ortaya çıkacak
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi Ölü ve yaralılar var ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var

19:36
Rusya: Almanya’ya sert karşılık verilecek
Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek
19:05
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması
Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
18:54
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
18:48
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
18:28
KKTC Başbakanı Üstel: Girne’de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
KKTC Başbakanı Üstel: Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
17:48
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 20:24:33. #7.12#
SON DAKİKA: Polonya'da İHA fabrikası yangını sabotaj; Başbakan Tusk, kundaklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement