Polonya'da Kar Fırtınası Elektrikleri Kestirdi

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VARŞOVA, 13 Ocak (Xinhua) -- Polonya'da özellikle kuzey kentlerini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 32.000 hane elektriksiz kaldı.

Polonya Radyosu'nun pazar günkü haberine göre, ülke genelinde itfaiye ekipleri perşembe gününden bu yana kırılan dallar, devrilen ağaçlar ve elektrik hatları gibi hava koşullarına bağlı yaklaşık 1.000 olaya müdahale etti.

Hükümet Güvenlik Merkezi'nden bir yetkili, acil durum ekiplerinin elektrik hizmetini yeniden sağlamak için aktif bir şekilde çalıştığını duyurdu.

Yoğun kar yağışının ülkenin doğu, güney ve orta bölgelerinde devam etmesi, en fazla kar birikiminin ise dağlık alanlarda görülmesi bekleniyor.

Tatra Dağları'nda yerel saatle 20.00'ye kadar ikinci seviye çığ uyarısı devam etti. Tatra Ulusal Parkı, turistleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, kuvvetli rüzgarların şiddetlendirdiği derin kar yığınları ve saçaklardaki karlar dahil olmak üzere yüksek rakımlardaki tehlikeli koşullar konusunda uyarıda bulundu.

Polonya Ulusal Yollar ve Otoyollar Genel Müdürlüğü, zorlu koşullara rağmen tüm ulusal yolların trafiğe açık olduğunu duyurdu. Güvenliği sağlamak amacıyla gece boyunca 2.300'den fazla kar küreme ve bakım aracı görev yaptı.