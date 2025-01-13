Polonya'da Kar Fırtınası Elektrikleri Kestirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polonya'da Kar Fırtınası Elektrikleri Kestirdi

Polonya'daki kar fırtınası nedeniyle 32.000 hane elektriksiz kaldı, acil durum ekipleri çalışıyor.

13.01.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VARŞOVA, 13 Ocak (Xinhua) -- Polonya'da özellikle kuzey kentlerini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 32.000 hane elektriksiz kaldı.

Polonya Radyosu'nun pazar günkü haberine göre, ülke genelinde itfaiye ekipleri perşembe gününden bu yana kırılan dallar, devrilen ağaçlar ve elektrik hatları gibi hava koşullarına bağlı yaklaşık 1.000 olaya müdahale etti.

Hükümet Güvenlik Merkezi'nden bir yetkili, acil durum ekiplerinin elektrik hizmetini yeniden sağlamak için aktif bir şekilde çalıştığını duyurdu.

Yoğun kar yağışının ülkenin doğu, güney ve orta bölgelerinde devam etmesi, en fazla kar birikiminin ise dağlık alanlarda görülmesi bekleniyor.

Tatra Dağları'nda yerel saatle 20.00'ye kadar ikinci seviye çığ uyarısı devam etti. Tatra Ulusal Parkı, turistleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, kuvvetli rüzgarların şiddetlendirdiği derin kar yığınları ve saçaklardaki karlar dahil olmak üzere yüksek rakımlardaki tehlikeli koşullar konusunda uyarıda bulundu.

Polonya Ulusal Yollar ve Otoyollar Genel Müdürlüğü, zorlu koşullara rağmen tüm ulusal yolların trafiğe açık olduğunu duyurdu. Güvenliği sağlamak amacıyla gece boyunca 2.300'den fazla kar küreme ve bakım aracı görev yaptı.

Kaynak: Xinhua

Hava Durumu, Doğal Afet, Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, Polonya, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'da Kar Fırtınası Elektrikleri Kestirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:45:41. #1.13#
SON DAKİKA: Polonya'da Kar Fırtınası Elektrikleri Kestirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.