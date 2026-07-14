Polonya'da Ukrayna İçin Askeri Tatbikat - Son Dakika
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Polonya'da Ukrayna İçin Askeri Tatbikat

14.07.2026 18:38
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Polonya, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu'nun ilk askeri tatbikatını sonbaharda düzenleyecek.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu'nun ilk ortak askeri tatbikatının sonbaharda Polonya'da yapılacağını açıkladı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Başbakan Tusk, Fransa'nın başkenti Paris'te katıldığı Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gönüllüler Koalisyonu'nun ilk ortak askeri tatbikatının sonbaharda Polonya'da yapılacağını dile getiren Tusk, tatbikatların çok uluslu nitelikte olacağını, İngiltere ve Fransa'nın başlıca katılımcılar arasında yer alacağını ifade etti.

Tusk, ülkesinin hem ev sahibi hem de katılımcı ülke olarak tatbikatta yer alacağını söyledi.

Söz konusu tatbikatların "Ukrayna ve bölge için gerçek güvenlik garantilerine yönelik hazırlık" amacı taşıdığını belirten Tusk, Polonya'nın yalnızca kalıcı ABD askeri varlığı için değil, aynı zamanda İngiliz ve Fransız birliklerinin ülkede konuşlandırılmasına yönelik lojistik ve mali hazırlıkları da yapacağını ifade etti.

Tusk Polonya'nın, Avrupa'da ortak balistik füze savunma kapasitesi oluşturmayı hedefleyen Anti-Balistik Füze Koalisyonu'na katılabileceğini söyledi.

Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tusk, Rusya'nın saldırılarını en az kış aylarına kadar sürdürmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ateşkes ihtimalini görüştüğünü aktaran Tusk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katı tutumu" nedeniyle yakın vadede ateşkes olasılığının düşük olduğunu dile getirdi.

Tusk ayrıca Rusya'dan gelebilecek olası bir gerilimin Polonya'yı etkilemesini önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri temelinde Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barış sağlanması amacıyla Mart 2025'te İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde hayata geçirilmişti. Çoğunluğunu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu koalisyonun 30'dan fazla üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Polonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'da Ukrayna İçin Askeri Tatbikat - Son Dakika

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