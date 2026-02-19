Polonya'dan İran Uyarısı - Son Dakika
Polonya'dan İran Uyarısı

19.02.2026 14:50
Polonya Başbakanı Tusk, vatandaşlarını İran'dan derhal ayrılmaları için uyardı.

(ANKARA) - Polonya Başbakanı Donald Tusk, İran'a yönelik tüm seyahatlerden kaçınılması gerektiğini belirterek, vatandaşlarına "Lütfen İran'ı derhal terk edin ve hiçbir koşulda bu ülkeye seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova yakınlarındaki Zielonka kasabasında yaptığı açıklamada, İran'a yönelik seyahatlere karşı Polonya vatandaşlarını uyardı. Tusk, "İran'dan hemen ayrılın ve hiçbir şart altında bu ülkeye gitmeyin... Kimseyi paniğe sürüklemek istemem, ancak neyi kastettiğimi hepimiz biliyoruz. Bir çatışma ihtimali çok gerçek" dedi ve askeri gerilimin kısa sürede tırmanabileceğine işaret etti.

Tahliye imkanının hızla ortadan kalkabileceğini belirten Tusk, "Birkaç saat ya da gün içinde tahliye artık mümkün olmayabilir" dedi ve Polonya vatandaşlarından uyarıları ciddiye almalarını istedi.

Tusk, daha önce yapılan tahliye uyarılarının dikkate alınmadığını ve bunun ciddi sonuçlar doğurduğunu da "Kötü deneyimlerimiz var. Bazı insanlar bu tür çağrıları hafife alıyor" sözleriyle ifade etti.

Polonya hükümeti, şu anda İran'da bulunan Polonya vatandaşlarının sayısına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Kaynak: ANKA

Polonya'dan İran Uyarısı
