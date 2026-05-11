Polonya'dan MERCOSUR Anlaşmasına Durdurma Talebi

Polonya, Avrupa Birliği (AB) ile Latin Amerika ülkeleri arasında 1 Mayıs'tan itibaren geçici olarak uygulanmaya başlanan AB-Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) anlaşmasının durdurulması talebiyle AB Adalet Divanı'na başvuruda bulundu.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, Polonya'nın PAP ajansına yaptığı açıklamada, MERCOSUR anlaşmasıyla ilgili AB Adalet Divanı'na 10 Mayıs'ta başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Bosacki, AB Adalet Divanı karar verene kadar anlaşmanın uygulanmasının askıya alınmasını talep ettiklerini belirtti.

Polonya Tarım Bakanı Stefan Krajewski de PAP'a yaptığı açıklamada, çiftçiler ve tüketicilerin güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu kaydetti.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Polonya, çiftçilerin Brezilya ve komşularından gelecek daha ucuz ürünlerle rekabet edemeyeceği endişesiyle anlaşmaya karşı çıkan ülkelerin başında geliyor.

Varşova yönetimi anlaşmanın, son aşamalarda hızlandırılmış şekilde ilerletilmesine karşı çıkıyor.

Anlaşma 17 Ocak'ta imzalanmıştı

AB ile Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Paraguay'ı kapsayan MERCOSUR ülkeleri, 17 Ocak'ta ticaret anlaşmasını imzalamıştı.

Anlaşma resmi onay süreci tamamlanmadan 1 Mayıs'ta geçici olarak yürürlüğe girmişti. Müzakeresi 25 yıl süren AB-MERCOSUR ticaret anlaşması, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından tam olarak yürürlüğe girecek.

Anlaşma kapsamında MERCOSUR ülkelerine sığır eti, kümes hayvanları ve süt ürünleri gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanacak. Buna karşılık MERCOSUR ülkeleri, pazarlarını Avrupa sanayi ürünlerine daha fazla açacak.

Brüksel, söz konusu anlaşmayı Latin Amerika'daki ticarette AB'nin payını ve etkisini artıracak önemli bir jeopolitik kazanım olarak değerlendiriyor.