Polonya Nüfusu 2025'te 38.8 Milyona Ulaşacak - Son Dakika
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Polonya Nüfusu 2025'te 38.8 Milyona Ulaşacak

Polonya Nüfusu 2025\'te 38.8 Milyona Ulaşacak
02.07.2026 14:14
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Polonya'nın nüfusu 2025 sonunda 38,8 milyon olacak, yabancıların sayısı 2,3 milyona yükseldi.

VARŞOVA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Polonya'nın nüfusu 2025 yılı sonunda, bir önceki yıla göre yaklaşık 40.000 artarak 38,8 milyon seviyesine ulaştı.

Polonya Basın Ajansı'nın Polonya Merkez İstatistik Ofisi verilerine dayanarak çarşamba günü aktardığına göre, ülkedeki yabancı uyrukluların sayısı da bir önceki yıla göre yaklaşık 215.000 artışla 2,3 milyon seviyesine yükseldi.

Ülkedeki yabancıların yüzde 73'ünü Ukrayna vatandaşları oluştururken, yabancı uyrukluların ülkenin toplam nüfusundaki payı ise yaklaşık yüzde 6 seviyesinde kaydedildi.

Ülke nüfusunun yüzde 20'sinden fazlasına tekabül eden 8 milyondan fazla kişinin, eyalet merkezi olan şehirlerde yaşadığı bildirildi. Verilere göre, bu şehirlerde yaşayan yabancı uyruklu kişi sayısı da 970.000'i aştı.

2 milyonun üzerindeki nüfusuyla en büyük şehir olan Varşova'yı, 900.000'e yakın nüfusuyla Krakow izledi. Gorzow Wielkopolski ise 130.000'in biraz üzerindeki nüfusuyla en küçük bölge merkezi oldu.

İstatistik Ofisi'ne göre bu tahminler, doğum, ölüm ve göç verilerine dayanan resmi nüfus istatistiklerinden ziyade, devlet veritabanlarında aktif olduğu tespit edilen kişilerin idari kayıtlarından elde edildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Polonya Nüfusu 2025'te 38.8 Milyona Ulaşacak - Son Dakika

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